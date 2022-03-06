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По аэродрому Винницы нанесли удар с Черного моря, - ВС ВСУ

Автор: Анна Шиканова

По аэродрому Винницы нанесли ракетный удар с южного направления. По уточненной информации – из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сообщается, что ракетный удар по аэродрому Винницы нанесли из акватории Черного моря стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160.

Всего было выпущено 8 ракет, вероятно Х-101, которые имеют большую дальность использования, до 5500 км.

"Как известно, в Виннице – аэродром общего использования, который эксплуатируют и военные, и гражданское. Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже продолжительное время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было. Количество жертв среди гражданских и военных уточняется", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Молдова отрицает, что ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье.

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