По аэродрому Винницы нанесли удар с Черного моря, - ВС ВСУ

Сообщается, что ракетный удар по аэродрому Винницы нанесли из акватории Черного моря стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160.

Всего было выпущено 8 ракет, вероятно Х-101, которые имеют большую дальность использования, до 5500 км.

"Как известно, в Виннице – аэродром общего использования, который эксплуатируют и военные, и гражданское. Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже продолжительное время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было. Количество жертв среди гражданских и военных уточняется", - говорится в сообщении.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!