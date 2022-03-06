По аеродрому Вінниці завдали удару з Чорного моря, - ПС ЗСУ

Повідомляється, що ракетний удар по аеродрому Вінниці завдали з акваторії Чорного моря стратегічними бомбардувальниками-ракетоносцями Ту-95МС або Ту-160.

Всього було випущено 8 ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність використання, до 5500 км.

"Як відомо, у Вінниці - аеродром загального використання, який експлуатують і військові, і цивільне. Злітно-посадкова смуга аеродрому вже тривалий час на реконструкції, тому авіаційної техніки на аеродромі не було. Кількість жертв серед цивільних і військових уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!