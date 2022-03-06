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Не Приднестровье. Молдова отрицает данные ВСУ о месте запуска ракет по Виннице

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Кишинев, Воскресенье 06 марта 2022 18:09
Не Приднестровье. Молдова отрицает данные ВСУ о месте запуска ракет по Виннице Фото: последствия ракетного удара по аэропорту в Виннице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Молдова отрицает, что ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье. Украинская сторона выдвигала именно такую версию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны Молдовы.

"Министерство обороны Республики Молдовы категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья", - говорится в сообщении.

Отметим, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что ракеты были запущены ориентировочно именно из Приднестровья.

Напомним, сегодня российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар. Позже стало известно, что в результате удара погиб один человек.

Также РБК-Украина публиковало фото и видео последствий этого удара.

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Винница Приднестровье Война России против Украины
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