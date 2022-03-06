Не Приднестровье. Молдова отрицает данные ВСУ о месте запуска ракет по Виннице

Молдова отрицает, что ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье. Украинская сторона выдвигала именно такую версию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны Молдовы.

Отметим, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что ракеты были запущены ориентировочно именно из Приднестровья.

"Министерство обороны Республики Молдовы категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар. Позже стало известно, что в результате удара погиб один человек.

Также РБК-Украина публиковало фото и видео последствий этого удара.

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