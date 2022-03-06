Не Приднестровье. Молдова отрицает данные ВСУ о месте запуска ракет по Виннице
Молдова отрицает, что ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье. Украинская сторона выдвигала именно такую версию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства обороны Молдовы.
"Министерство обороны Республики Молдовы категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья", - говорится в сообщении.
Отметим, представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что ракеты были запущены ориентировочно именно из Приднестровья.
Напомним, сегодня российские войска обстреляли аэропорт Винницы, на его территории произошло несколько взрывов и начался пожар. Позже стало известно, что в результате удара погиб один человек.
Также РБК-Украина публиковало фото и видео последствий этого удара.
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