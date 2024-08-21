Буданов назвав знищені літаки РФ у "Саваслейці" та розкрив ціль атаки дронів у Підмосков'ї

Головне управленні розвідки Міноборони України після удару по аеродрому РФ "Саваслейка" і знищення кількох літаків, нещодавно здійснило атаки на авіабазу в Ростовській області та Центр радіотехнічної розвідки у Подольську. При цьому аеропорт під Москвою був оманливою ціллю.

Про це заявив керівник ГУР МОУ України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The War Zone .

За його словами, 21 серпня "ми провели кілька операцій" із використанням безпілотників.

Зазначається, що крім атаки на центр радіозв'язку, українські розвідники також завдали ударів по московському аеропорту "Остаф'єво" та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області.

Буданов розповів журналістам TWZ, що загалом було задіяно близько 50 дронів. При цьому вказується, що ступінь збитків для російської сторони у цільових місцях нині уточнюється, й ГУР це перевіряє.

Варто додати, що 21 серпня у соцмережі з'явилися повідомлення про атаку дронів в районі авіабази "Оленья" в Мурманській області, де базуються російські стратегічні бомбардувальники за Полярним колом.

Також нагадаємо, що перед тим авіабаза "Міллерово" в Ростовській області була атакована в липні.

Атаки дронів у Підмосков'ї

В аеропорту "Остаф'єво" в 2018 році було споруджено пару масивних круглих антенних решіток, що надає установці відкриті стратегічні сигнали та/або комунікаційну місію.

Проте, як вказується у публікації TWZ, не виключено, що замість нього був уражений інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або поблизу нього, або в Московській області в цілому.

Так, у розмові з представниками ЗМІ Буданов не уточнив, де знаходиться центр радіозв'язку.

Проте керівник ГУР зауважив для TWZ, що аеродром "Остаф'єво" "був оманливою ціллю".

"Це аеродром для транспортної авіації", - сказав Буданов.

Очільник української військової розвідки додав, що Центр радіотехнічної розвідки розташований у Подільському районі під Москвою приблизно за 8 км на південь від аеродрому.

Знищення літаків у "Саваслейці"

Буданов також розповів, що атака дронів 16 серпня на російський аеродром "Саваслейка" в Ніжегородській області призвела до знищення перехоплювача МіГ-31 Foxhound, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

Даний російський об'єкт був атакований і раніше. Так, нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, 14 серпня, Україна здійснила наймасштабнішу атаку на російські аеродроми - "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".

Додамо, джерела РБК-Україна також розповіли сьогодні, що внаслідок атаки 16 серпня у "Саваслейці" окрім знищених двох Іл-76 та одного МіГ-31К/И, було пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И.

Крім того, нагадаємо, перед цим по аеродрому "Севаслейка" було завдано ще один удар, а сталося це 13 серпня. Внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МіГ-31К/И.

Детальніше про найбільшу атаку на російські аеродроми з початку війни можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.