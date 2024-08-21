Буданов назвав знищені літаки РФ у "Саваслейці" та розкрив ціль атаки дронів у Підмосков'ї
Головне управленні розвідки Міноборони України після удару по аеродрому РФ "Саваслейка" і знищення кількох літаків, нещодавно здійснило атаки на авіабазу в Ростовській області та Центр радіотехнічної розвідки у Подольську. При цьому аеропорт під Москвою був оманливою ціллю.
Про це заявив керівник ГУР МОУ України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The War Zone.
За його словами, 21 серпня "ми провели кілька операцій" із використанням безпілотників.
Зазначається, що крім атаки на центр радіозв'язку, українські розвідники також завдали ударів по московському аеропорту "Остаф'єво" та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області.
Буданов розповів журналістам TWZ, що загалом було задіяно близько 50 дронів. При цьому вказується, що ступінь збитків для російської сторони у цільових місцях нині уточнюється, й ГУР це перевіряє.
Варто додати, що 21 серпня у соцмережі з'явилися повідомлення про атаку дронів в районі авіабази "Оленья" в Мурманській області, де базуються російські стратегічні бомбардувальники за Полярним колом.
Також нагадаємо, що перед тим авіабаза "Міллерово" в Ростовській області була атакована в липні.
Атаки дронів у Підмосков'ї
В аеропорту "Остаф'єво" в 2018 році було споруджено пару масивних круглих антенних решіток, що надає установці відкриті стратегічні сигнали та/або комунікаційну місію.
Проте, як вказується у публікації TWZ, не виключено, що замість нього був уражений інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або поблизу нього, або в Московській області в цілому.
Так, у розмові з представниками ЗМІ Буданов не уточнив, де знаходиться центр радіозв'язку.
Проте керівник ГУР зауважив для TWZ, що аеродром "Остаф'єво" "був оманливою ціллю".
"Це аеродром для транспортної авіації", - сказав Буданов.
Очільник української військової розвідки додав, що Центр радіотехнічної розвідки розташований у Подільському районі під Москвою приблизно за 8 км на південь від аеродрому.
Знищення літаків у "Саваслейці"
Буданов також розповів, що атака дронів 16 серпня на російський аеродром "Саваслейка" в Ніжегородській області призвела до знищення перехоплювача МіГ-31 Foxhound, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.
Даний російський об'єкт був атакований і раніше. Так, нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, 14 серпня, Україна здійснила наймасштабнішу атаку на російські аеродроми - "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".
Додамо, джерела РБК-Україна також розповіли сьогодні, що внаслідок атаки 16 серпня у "Саваслейці" окрім знищених двох Іл-76 та одного МіГ-31К/И, було пошкоджено близько п’яти літаків, ймовірно МіГ-31К/И.
Крім того, нагадаємо, перед цим по аеродрому "Севаслейка" було завдано ще один удар, а сталося це 13 серпня. Внаслідок чого було уражено склад ПММ та пошкоджено літак МіГ-31К/И.
Детальніше про найбільшу атаку на російські аеродроми з початку війни можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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