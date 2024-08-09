На аеродромі під Липецьком продовжуються пожежі після вибухів: супутникові знімки

На військовому аеродромі під російським Липецьком продовжуються пожежі після нічних вибухів. Це підтверджують супутникові зображення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

На картах на місці пожежі позначено бомбосклад. Аналітики додають, що це пояснює потужну детонацію, яка продовжується.

Моніторингова група показала знімки з супутника, які свідчать про те, що на аеродромі досі вирують пожежі.

Що відомо про вибухи на аеродромі

В ніч на 9 серпня під Липецьком пролунали вибухи у районі військового аеродрому. Росіяни поскаржилися на атаку, після якої на аеродромі спалахнула потужна пожежа.

Місцеве управління МНС Росії підтвердило, що на військовому аеродромі виникла пожежа, їй присвоїли третій ранг складності. Проте причину пожежі не назвали.

У мережі повідомляють, що після атаки дронів спалахнув склад з боєприпасами на аеродромі. Пожежа супроводжується детонацією.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов пожежу на аеродромі у своїх ранкових постах у соцмережах не згадував. Він заявив, що нібито Липецьк зазнав масованої атаки безпілотників. За його словами, відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів "далеко від цивільних будівель".

При цьому у чотирьох населених пунктах Липецької області запровадили режим надзвичайної ситуації та оголосили евакуацію, зупинено рух громадського транспорту, скасовано розважальні заходи.

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