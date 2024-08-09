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На аэродроме под Липецком продолжаются пожары после взрывов: спутниковые снимки

Липецк, Пятница 09 августа 2024 09:33
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На аэродроме под Липецком продолжаются пожары после взрывов: спутниковые снимки Фото: аа аэродроме под Липецком продолжаются пожары после взрывов (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

На военном аэродроме под российским Липецком продолжаются пожары после ночных взрывов. Это подтверждают спутниковые изображения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Мониторинговая группа показала снимки со спутника, свидетельствующие о том, что на аэродроме до сих пор бушуют пожары.

t.me/Crimeanwind

На картах на месте пожара отмечен бомбосклад. Аналитики добавляют, что это объясняет продолжающуюся мощную детонацию.

Что известно о взрывах на аэродроме

В ночь на 9 августа под Липецком раздались взрывы в районе военного аэродрома. Россияне пожаловались на атаку, после которой на аэродроме вспыхнул мощный пожар.

Местное управление МЧС России подтвердило, что на военном аэродроме возник пожар, ему присвоили третий ранг сложности. Однако причины пожара не назвали.

В сети сообщают, что после атаки дронов вспыхнул склад с боеприпасами на аэродроме. Пожар сопровождается детонацией.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов пожар на аэродроме в своих утренних постах в соцсетях не упоминал. Он заявил, что якобы Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. По его словам, произошла детонация взрывоопасных объектов "далеко от гражданских построек".

При этом в четырех населенных пунктах Липецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации и объявлена эвакуация, остановлено движение общественного транспорта, отменены развлекательные мероприятия.

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