У Липецькій області після атаки дронів евакуюють кілька населених пунктів біля аеродрома

На території Липецького муніципального округу (РФ) запроваджують режим НС та оголосили про евакуацію чотирьох населених пунктів. Це пояснюється вибухами, що сталися, ймовірно, на військовому аеродромі після атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram губернатора Липецької області Ігоря Артамонова.

Евакуації у Липецькій області підлягають населені пункти: Копцеві хутора, Федоровка, Яковлевка, Тинковка.

Російський чиновник не каже про палаюче летовище, а розповідає про потребу екстрених служб здійснити "ліквідацію наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів".

Разом з тим на мапі можна помітити, що вищевказані населені пункти, де проводиться евакуація мешканців, розташовані недалеко від військового аеродрому.

У Липецькій області евакуюють чотири населені пункти після вибухів в районі аеродрому внаслідок атаки дронів 9 серпня (фото: скрін google.com/maps)

Пізніше липецький губернатор уточнив, що до зони евакуації потрапляють 416 домоволодінь.

"До всіх населених пунктів прибули автобуси для евакуації мешканців. На місці працюють екстрені служби та голова Липецького муніципального округу. Ведеться подомовий обхід. Частина мешканців вирішила не залишати будинки і сховатися у підвалах", - розповів він.

Оновлено: у РФ підтвердили пожежу на летовищі

У Головному управлінні МНС з Липецької області у заяві щодо інциденту підтверджують пожежу на військовому аеродромі у цьому регіоні.

Між тим в мережі з'явилися нові кадри про палаюче летовище. Видання "Астра" пише, що воно зняте поблизу детонуючого після атаки БПЛА військового аеродрому в Липецьку.

Атака дронів та "вибухова ніч" у Липецькій області

Раніше повідомлялося, що у російському місті Липецьк у ніч проти 9 серпня жалилися на "масовану атаку безпілотників". Місцева влада казала про роботу ППО у регіоні.

Крім того, липецький губернатор заявляв про "детонацію вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель", та що внаслідок падіння БПЛА був пошкоджений енергооб'єкт. Після цього були проблеми з енергопостачанням.

Між тим в російські медіа писали про пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області після серії вибухів внаслідок атаки безпілотників.