На аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів, - мер міста

На аеродромі захопленого окупантами Мелітополя у середу, 1 березня, було чути звуки вибухів. Через деякий час там було помітно густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його даними, вибухи було чути близько 13:00. Попередньо, на міському аеродромі розташовувалась одна з баз російських окупантів.

"За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", - написав Федоров.

Він також розповів, що наразі розвідка очікує, коли росіяни почнуть вивозити загиблих та поранених з аеродрому.