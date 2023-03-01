ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів, - мер міста

Новость на русском →
Україна, Середа 01 березня 2023 17:38
На аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів, - мер міста Фото: мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На аеродромі захопленого окупантами Мелітополя у середу, 1 березня, було чути звуки вибухів. Через деякий час там було помітно густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його даними, вибухи було чути близько 13:00. Попередньо, на міському аеродромі розташовувалась одна з баз російських окупантів.

"За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", - написав Федоров.

Він також розповів, що наразі розвідка очікує, коли росіяни почнуть вивозити загиблих та поранених з аеродрому.

На аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів, - мер містаФото: на аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до Мелітополя. Сьогодні, 1 березня, там помітили чергову ворожу колону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько тисячі мешканців Мелітополя за рік перебували у полоні у росіян.

Також ми писали, що окупанти облаштували п'ять тортур для мирних жителів Мелітополя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу