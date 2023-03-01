На аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів, - мер міста
На аеродромі захопленого окупантами Мелітополя у середу, 1 березня, було чути звуки вибухів. Через деякий час там було помітно густий дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
За його даними, вибухи було чути близько 13:00. Попередньо, на міському аеродромі розташовувалась одна з баз російських окупантів.
"За рік окупації бавовна прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", - написав Федоров.
Він також розповів, що наразі розвідка очікує, коли росіяни почнуть вивозити загиблих та поранених з аеродрому.
Фото: на аеродромі Мелітополя підірвано базу окупантів (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до Мелітополя. Сьогодні, 1 березня, там помітили чергову ворожу колону.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько тисячі мешканців Мелітополя за рік перебували у полоні у росіян.
Також ми писали, що окупанти облаштували п'ять тортур для мирних жителів Мелітополя.
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