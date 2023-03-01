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На аэродроме Мелитополя взорвана база окупантов, - мэр города

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Украина, Среда 01 марта 2023 17:38
На аэродроме Мелитополя взорвана база окупантов, - мэр города Фото: мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На аэродроме захваченного оккупантами Мелитополя в среду, 1 марта, были слышны звуки взрывов. Через некоторое время там был заметно густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По его данным, взрывы были слышны около 13:00. Предварительно на городском аэродроме располагалась одна из баз российских оккупантов.

"За год оккупации хлопок прилетал на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетел и сегодня", - написал Федоров.

Он также рассказал, что разведка ожидает, когда россияне начнут вывозить погибших и раненых с аэродрома.

На аэродроме Мелитополя взорвана база окупантов, - мэр городаФото: на аэродроме Мелитополя взорвана база окупантов (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в Мелитополь. Сегодня, 1 марта, там была замечена очередная вражеская колонна.

Напомним, ранее стало известно, что около тысячи жителей Мелитополя за год находились в плену у россиян .

Также мы писали, что оккупанты обустроили пять пыток для мирных жителей Мелитополя .

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