На аэродроме Мелитополя взорвана база окупантов, - мэр города

На аэродроме захваченного оккупантами Мелитополя в среду, 1 марта, были слышны звуки взрывов. Через некоторое время там был заметно густой дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По его данным, взрывы были слышны около 13:00. Предварительно на городском аэродроме располагалась одна из баз российских оккупантов.

"За год оккупации хлопок прилетал на вражескую базу рашистов с десяток раз. Прилетел и сегодня", - написал Федоров.

Он также рассказал, что разведка ожидает, когда россияне начнут вывозить погибших и раненых с аэродрома.