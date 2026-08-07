На аеродромі "Гвардійське" у Криму вирують масштабні пожежі

За словами мешканців півострова, вони чули звуки влучань по аеродрому з 03:30 до 03:39 та з 04:34 до 04:47.

"Пожежа дуже сильна, її видно за кілька кілометрів - вона освітлює навколишню територію", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що загалом спостерігаються одразу два осередки пожежі.

Згідно з останніми даними, на території об'єкта горить склад паливно-мастильних матеріалів. Також там досі доволі гучно, адже чути детонацію боєприпасів.

У Криму горить аеродром "Гвардійське" (Фото: @Crimeanwind)

Варто зазначити, що аеродром "Гвардійське" у Криму російські загарбники активно використовують для запуску ударних безпілотників типу "Шахед" по території України.

У Криму горить аеродром "Гвардійське" (Фото: @Crimeanwind)

Також уночі стало відомо, що у Феодосії було зафіксовано влучання, ймовірно, по скупченню техніки в районі колишнього 13-го військового містечка на Керченському шосе. Спочатку в мережі ширилася інформація про те, що під удар ЗСУ потрапила місцева нафтобаза, однак згодом її спростували.

Ба більше, вказано, що в Малоріченському поблизу Алушти було чутно чотири потужні вибухи. Неподалік знаходиться велика підстанція.