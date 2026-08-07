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На аэродроме "Гвардейское" в Крыму бушуют масштабные пожары

09:32 07.08.2026 Пт
2 мин
Ночью там прогремели мощные взрывы
aimg Юлия Капитонова
Фото: Сейчас известно о двух отдельных очагах возгорания (росСМИ)

Ночью 7 августа военный аэродром "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму охватили мощные пожары после серии громких взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Telegram-канала "Крымский ветер".

По словам жителей полуострова, они слышали звуки прилетов по аэродрому с 03:30 до 03:39 и с 04:34 до 04:47.

"Пожар очень сильный, освещает на несколько километров окружающую территорию", - сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что в целом наблюдаются сразу две очаги пожара.

Согласно последним данным, на территории объекта горит склад горюче-смазочных материалов. Также там до сих пор слышна детонация боеприпасов.

В Крыму горит аэродром "Гвардейское" (Фото: @Crimeanwind)

Следует отметить, что аэродром "Гвардейское" в Крыму российские захватчики активно используют для запуска ударных беспилотников типа "Шахед" по территории Украины.

В Крыму горит аэродром "Гвардейское" (Фото: @Crimeanwind)

Также ночью стало известно, что в Феодосии было зафиксировано попадание, вероятно, по скоплению техники в районе бывшего 13 военного городка на Керченском шоссе. Сначала в сети распространялась информация о том, что под удар ВСУ попала местная нефтебаза, однако впоследствии ее опровергли.

Более того, указано, что в Малореченском близ Алушты было слышно четыре мощных взрыва. Неподалеку находится большая подстанция.

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