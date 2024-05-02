На аеродромі в Джанкої після удару зникли два російські радари (супутникові знімки)

Аналіз супутникових знімків показує, що після удару по авіабазі російських військ у Криму зі своїх місць зникли два радари: мобільна радіолокаційна станція розвідки повітряних цілей 1Л125Е та радіолокаційна станція "Терек".

При цьому невідомо, чи були вони пошкоджені під час атаки.

Водночас на знімках, зроблених як до, так і після удару, на своїй позиції залишається ще одна потенційна ціль для ЗСУ - радіолокаційний комплекс "Небо-М".