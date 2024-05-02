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На аэродроме в Джанкое после удара исчезли два российских радара (спутниковые снимки)

Фото: российские военные в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

После удара по аэродрому в Джанкое в ночь на 30 апреля со своих позиций исчезли два российских радара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Анализ спутниковых снимков показывает, что после удара по авиабазе российских войск в Крыму со своих мест исчезли два радара: мобильная радиолокационная станция разведки воздушных целей 1Л125Е и радиолокационная станция "Терек".

При этом неизвестно, были ли они повреждены во время атаки.

В то же время на снимках, сделанных как до, так и после удара, на своей позиции остается еще одна потенциальная цель для ВСУ - радиолокационный комплекс "Небо-М".

Удар по Крыму 30 января

В ночь на 30 апреля над Симферополем и Джанкоем раздались громкие взрывы. В сети сообщали о минимум десяти мощных взрывах.

При этом издание Defense Express сообщало, что взрывы также раздавались в Евпатории, Гвардейском и Красноперекопском районах. Силы обороны могли применить американские ATACMS для поражения враждебных позиций ПВО.

Позже стало известно, что баллистические ракеты атаковали военный аэродром "Джанкой".

А партизаны узнали подробности ночной атаки по Крыму.

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