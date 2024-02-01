На аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи, - росСМИ

Россияне подтверждают, что вчера, 31 января, был атакован аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму. В частности, удар пришелся по пункту связи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Как пишет российское СМИ, вчера неустановленная ракета ударила по военному аэродрому "Бельбек". Там был атакован пункт связи российской воинской части 80159.

Согласно открытым данным, эта воинская часть относится к аэродрому "Бельбек".

"Пункт связи загорелся, площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Пострадавших, предварительно, нет", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму 31 января

Вчера во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" после взрывов и работы противовоздушной обороны оккупантов. При этом россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.

Однако после взрывов в Севастополе командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".