На аэродроме оккупированного Мелитополя уничтожен российский вертолет

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Вчера вечером были очередные взрывы на военной базе, которую враг захватил с первых дней войны, это военный аэродром. После этого последовала детонация. Очевидцы видели, как враг вывозил с территории военного городка разрушенную военную технику, а именно вертолет", - сообщил Федоров.

Напомним, вчера в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы на захваченном российскими войсками аэродроме.

Также сообщалось, что в ночь на 2 сентября украинские военные нанесли мощный удар по двум российским локациям в Мелитополе. Причем одной из них был склад с боеприпасами в районе аэродрома. После взрыва детонировало еще несколько часов.

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