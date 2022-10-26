АЕК Ларнака – "Динамо": прогноз на матч Ліги Європи

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" відбудеться 27 жовтня на Кіпрі. Поєдинок прийме стадіон "Георгіос Карапатакіс". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

Для фахівців австрійської контори Bwin український гранд став фаворитом протистояння. На перемогу "біло-синіх" тут приймають ставки з коефіцієнтом 2,30. Імовірний успіх АЕКа оцінили балом 3,10. Нічия натомість найменш вірогідна – кеф 3,30.

Цікавим варіантом виглядає ставка з результативною перемогою "Динамо" (2:3, 2:4, 3:4 або 1:5) із космічним коефіцієнтом 17,50. Сміливою виглядає навіть і ставка на безгольовий підсумок – кеф 7,75.

Тим часом британці з William Hill підготували схожі цифри. Коефіцієнт на перемогу киян встановлений на рівні 2,25. Тим часом імовірність нічиєї та перемоги АЕКа оцінили схожими балами – 3,20 і 3,25 відповідно.

Персональні фанати Віктора Циганкова можуть закластися на мінімум дубль вінгера з перспективним коефіцієнтом 15,00. Непоганий варіант ставки з вольовою перемогою "Динамо" з проміжною поразкою – кеф 10,00.

Напередодні "Шахтар" зіграв унічию зі "Селтіком" і зберіг шанси на місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На гол Якумакіса в першій половині "гірники" відповіли забитим м'ячем Мудрика після перерви. Для виходу в плей-офф донеччанам треба перемагати РБ "Лейпциг" у 6-му турі.