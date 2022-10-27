АЕК Ларнака – "Динамо": анонс матчу Ліги Європи

АЕК Ларнака – "Динамо"

27 жовтня, 19:45, Ларнака, "АЕК Арена – Георгіос Карапатакіс", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Український гранд опинився на порозі ледь не найбільшої ганьби в історії виступів у європейських турнірах. Наразі "біло-синім" світить останнє місце на груповому етапі другого за престижністю єврокубка, та ще й з нулем у категорії "очки". Для виправлення ситуації кияни мають усього 180 хвилин, але гарантій успіху немає.

У кваліфікації Ліги чемпіонів на старті сезону "Динамо" зуміло спрямувати праведний громадянський гнів у спортивну злість і здолало "Фенербахче" зі "Штурмом". Але двобій із "Бенфікою" щось зламав усередині механізму, тож тепер "біло-сині" мають проблеми зі звитягами навіть на морально-вольових.

Ось і в чотирьох попередніх турах "динамівці" грали розібрано, повільно, без бажання. Якщо "Фенербахче", "Ренн" і навіть АЕК виходили на поле і для отримання насолоди від гри зокрема, то кияни виглядали приреченими наче пролетарі епохи промислової революції. А єдиними засобами впливу тренера на ситуацію стали показові заміни та заслання в запас на кілька матчів.

Так, іноді спалахи себе колишніх демонструють Циганков і Буяльський. Це приносить локальні здобутки. Та навіть у чемпіонаті України "Динамо" йде в середині таблиці з трьома поразками в семи поєдинках. Тож потенційна перемога "біло-синіх" над АЕКом без трьох провідних виконавців у цей момент схожа на подвиг.

Для песимістів суперники в актуальному становищі – команди одного рівня. Можливо, таке сприйняття реальності "Динамо" зробило б простішою битву за результат на Кіпрі. Та навряд клуб, де досі передусім возвеличують досягнення 25-річної давності, наважиться прийняти дійсність і кинеться працювати над помилками з відкритим заборолом.

Дискваліфіковані: Гарсія (АЕК Ларнака)

Травмовані: Гама – Бойко, Бущан, Дубінчак, Шапаренко, Супряга

Під питанням: Параскевас (АЕК Ларнака)

Орієнтовні склади на матч АЕК Ларнака – "Динамо"

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Енглезу – Густаво – Наум, Оєр – Фараж, Трічковскі, Альтман

"Динамо": Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Караваєв – Ванат

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:2

"Динамо" дійшло до межі, за якою відступ уже неможливий. Якщо не перемогти зараз, то єврокубків навесні команді Мірчі Луческу не бачити. Можна багато кивати на тягарі та лиха воєнного сезону, та ці ж виклики не заважають демонструвати результат "Шахтарю" і "Дніпру-1". Бодай один поєдинок на груповому етапі "біло-сині" зобов'язані провести на максимумі та присоромити всіх диванних критиків. Хоча б на кілька днів.