АЕК Ларнака – "Динамо": прогноз на матч Лиги Европы

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" состоится 27 октября на Кипре. Поединок примет стадион "Георгиос Карапатакис". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Для профессионалов австрийской конторы Bwin украинский гранд стал фаворитом противостояния. На победу бело-синих здесь принимают ставки с коэффициентом 2,30. Вероятный успех АЕКа оценили баллом 3,10. Ничья наименее вероятна – кэф 3,30.

Интересным вариантом смотрится ставка с результативной победой "Динамо" (2:3, 2:4, 3:4 или 1:5) с космическим коэффициентом 17,50. Смелой смотрится даже и ставка на безголевой итог – кэф 7,75.

Тем временем британцы из William Hill подготовили похожие цифры. Коэффициент на победу киевлян установлен на уровне 2,25. Тем временем вероятность ничьей и победы АЕКа оценили схожими баллами – 3,20 и 3,25 соответственно.

Персональные фанаты Виктора Цыганкова могут заложиться на минимум дубль вингера с перспективным коэффициентом 15,00. Неплохой вариант ставки с волевой победой "Динамо" с промежуточным поражением – кэф 10,00.

Накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" и сохранил шансы на место в 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Якумакиса в первой половине "горняки" ответили забитым мячом Мудрика после перерыва. Для выхода в плей-офф дончанам нужно побеждать РБ "Лейпциг" в 6-м туре.