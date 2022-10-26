АЕК Ларнака – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" відбудеться 27 жовтня на Кіпрі. Поєдинок прийме стадіон "Георгіос Карапатакіс". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

"Динамо" зобов'язане перемагати, якщо хоче поборотися за продовження виступів у єврокубках навесні. "Біло-сині" можуть потрапити до плей-офф Ліги конференцій. До матчів на виліт у Лізі Європи вже вийшли "Фенербахче" та "Ренн".

Напередодні "Шахтар" зіграв унічию зі "Селтіком" і зберіг шанси на місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На гол Якумакіса в першій половині "гірники" відповіли забитим м'ячем Мудрика після перерви. Для виходу в плей-офф донеччанам треба перемагати РБ "Лейпциг" у 6-му турі.