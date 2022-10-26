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АЕК Ларнака – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Фото: "Динамо" ранее уступило киприотам в Кракове (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В пятом туре группового этапа Лиги Европы 2022/23 АЕК из Ларнаки примет киевское "Динамо" на Кипре.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" состоится 27 октября на Кипре. Поединок примет стадион "Георгиос Карапатакис". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол.

"Динамо" обязано побеждать, если хочет побороться за продолжение выступлений в еврокубках весной. "Бело-синие" могут попасть в плей-офф Лиги конференций. В матчи на вылет в Лиге Европы уже вышли "Фенербахче" и "Ренн".

Накануне "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" и сохранил шансы на место в 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Якумакиса в первой половине "горняки" ответили забитым мячом Мудрика после перерыва. Для выхода в плей-офф дончанам нужно побеждать РБ "Лейпциг" в 6-м туре.

К слову, лиссабонская "Бенфика" лишила "Ювентус" шансов на выход в 1/8 финала Кубка чемпионов.

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