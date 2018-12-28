Адвокати українських моряків звернуться до ЄСПЛ

Фото: Едем Семедляєв (Уніан)

Всі моряки заявляли, що вважають себе військовополоненими

Адвокати захоплених РФ українських моряків мають намір звернутися в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Про це заявив адвокат Едем Семедляєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Семедляєв зазначив, що всі моряки заявляли, що вважають себе військовополоненими.

"Після відхилення апеляції вже можна звертатися до Європейського суду з прав людини, касацію не обов'язково проходити. Команда адвокатів не визначилася, чи буде подавати касації чи ні, тому що на 99% результат відомий. Тим більше до 24 січня вже буде таке продовження, тому поки що ми ще думаємо. У будь-якому випадку ми будемо подавати заяву до ЄСПЛ", - сказав Семедляев.

Нагадаємо, 4 грудня Європейський суд з прав людини частково задовольнив заяву України і зобов'язав Росію забезпечити поранених моряків, захоплених Росією 25 листопада в Керченській протоці, відповідним лікуванням. Україна повинна подати повноцінну міждержавну заяву до ЄСПЛ про порушення прав моряків до 7 січня 2019 року.

Пізніше ЄСПЛ повідомив, що поки відклав розгляд деяких індивідуальних позовів, поданих після початку російської агресії на сході України, пов'язавши їх з очікуванням рішення Великої палати у відповідній міжурядовій справі "Україна проти Росії".