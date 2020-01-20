Адвокаты Трампа призывают Сенат отклонить обвинения по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили, что дело об импичменте против него является продуктом сфальсифицированного процесса демократов и "должно быть отклонено" в ходе судебного разбирательства в Сенате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам защитников Трампа, Сенат должен немедленно отклонить "недостоверные обвинения".

"Сенат должен как можно скорее отклонить эти несостоятельные статьи импичмента и оправдать президента", - говорится в заявлении адвокатов.

Они также назвали обвинения "оскорблением конституции" и демократических институтов США.

Ранее представители Демократической партии США направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Также комитет опубликовал соответствующий документ, который занимает 111 страниц. В документе Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на иностранное правительство - украинскую власть.

Напомним, в четверг, 16 января, Сенат США начал судебное разбирательство по делу об импичменте Трампа, после представления двух статей обвинения. Статьи обвинения президента США были представлены членами Палаты представителей.