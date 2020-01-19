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Белый дом отверг все обвинения против Трампа

Новости » Политика     19.01.2020 - 02:08
Белый дом отверг все обвинения против Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Обвинения против Трампа названы "неконституционными"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него в рамках процедуры импичмента. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Трамп также призывает Сенат Конгресса США отклонить обвинительное заключение демократов. Это указано в официальном ответе стороны защиты на предписание явиться в верхнюю палату американского законодательного органа на процесс по импичменту.

"Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента", - говорится в документе.

Защита Трампа заявляет, что "статьи обвинения стали результатом незаконного процесса и недействительны с точки зрения Конституции США".

"В них нет указания на серьезное преступление или нарушение законодательства, как это требуется в конституции", - отмечает сторона защиты.

Напомним, представители Демократической партии США 18 января направили в Сенат подробное обоснование импичмента президента Дональда Трампа. Документ составляет 111 страниц. Трампа обвиняют в использовании президентских полномочий для давления на украинскую власть.

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