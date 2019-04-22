Адвокаты подали апелляции на продление ареста украинским морякам в РФ

Защита военнопленных украинских моряков подала в надлежащий срок апелляционные жалобы на постановления Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов у Facebook.

Отмечается, что адвокаты обжаловали незаконные постановления суда первой инстанции, указав, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными" и не должны содержаться в СИЗО, так как это является длящимся конвенциональным нарушением со стороны российских властей.

Также в жалобах адвокаты указали, что российский суд не дал надлежащей оценки представленным защитой резолюции ПАСЕ, согласно которой в отношении моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, а также Докладу Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которым моряки наделены статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения.

Кроме того, защита обжаловала отказ суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует III Женевская конвенция.

Также, в жалобах защита указала, что российский суд не принял во внимание обстоятельства иммунитета военных моряков.

Ожидается, что апелляционная инстанция - Московский городской суд назначит даты рассмотрения апелляционных жалоб и проведёт судебные заседания в мае.

Напомним, что 17 апреля суд РФ продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест РФ из-за продления содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией.