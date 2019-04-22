Адвокати подали апеляції на продовження арешту українським морякам в РФ

Захист військовополонених українських моряків подав в належний термін апеляційні скарги на постанови Лефортовського районного суду міста Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно військовополонених. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Наголошується, що адвокати оскаржили незаконні постанови суду першої інстанції, вказавши, що захоплені російськими властями військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року "Про поводження з військовополоненими" і не повинні міститися в СІЗО, так як це є триваючим конвенціональним порушенням з боку російської влади

Також у скаргах адвокати вказали, що російський суд не дав належної оцінки поданим захистом резолюції ПАРЄ, згідно з якою у відношенні моряків повинні застосовуватися норми міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, а також Доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини, у відповідності з яким моряки наділені статусом військовополонених до тих пір, поки компетентний трибунал не прийме іншого рішення

Крім того, захист оскаржив відмову суду передати справи на розгляд у військовий суд, як того вимагає III Женевська конвенція.

Також, в скаргах захист вказала, що російський суд не взяв до уваги обставини імунітету військових моряків.

Очікується, що апеляційна інстанція - Московський міський суд призначить дату розгляду апеляційних скарг і проведе судові засідання в травні.

Нагадаємо, що 17 квітня суд РФ продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадали від Росії звільнення українських моряків.

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест РФ з-за продовження утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, захоплених у полон Росією.