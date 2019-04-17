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Адвокаты обжалуют продление ареста в РФ украинским морякам

Новости » Общество    17.04.2019 - 20:43
Адвокаты обжалуют продление ареста в РФ украинским морякам
Фото: Николай Полозов (УНИАН)

Аппеляции адвокаты подадут в течении трех дней

Адвокаты военнопленных моряков в трехдневный срок обжалуют постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении каждого военнопленного украинского моряка. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook

Он рассказал, что сегодня в ходе судебных заседаний адвокаты военнопленных заявили возражения на ходатайства следствия и приобщили резолюцию ПАСЕ, а также доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которыми статус захваченных российскими властями моряков определён как военнопленные.

Также адвокатами заявлялся ещё ряд ходатайств, в том числе ходатайство об изменении подсудности, поскольку дела в отношении военнопленных подсудны только военным судам.

Однако в отношении всех военнопленных суды приняли решение об удовлетворении ходатайства следствия и продления сроков содержания под стражей ещё на три месяца - до конца июля.

Адвокаты обжалуют продление ареста в РФ украинским морякам

Напомним, Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским морякам до конца июля. 

Министерство иностранных дел Украины (МИД) выразило протест из-за решение суда, заявив, что Украина требует освобождения всех задержанных моряков, возвращение кораблей и гарантий свободы судоходства.

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