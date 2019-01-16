Адвокаты обжалуют решение суда по украинским морякам

Фото: украинские моряки (twitter.com bankomet)

Апелляции суд может рассмотреть в феврале

Адвокаты военнопленных украинских моряков обжалуют решение российского суда о продлении их ареста. Об этом сказал адвокат Николай Полозов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, на подачу апелляции в отношении решения суда адвокаты имеют три дня, позже жалобы не принимаются.

"Подача апелляционных жалоб, это минимальная процедура, для того, чтобы далее подать индивидуальные жалобы по каждому моряку в Европейский суд по правам человека", - пояснил адвокат.

Полозов предположил, что рассмотрение апелляционных жалоб, вероятно, состоится в феврале.

Напомним, Лефортовский суд Москвы 15 января продлил срок ареста 20 украинским военнопленным - 18 морякам и двум сотрудникам Службы безопасности Украины. Срок продлен до 24 апреля, а трем раненым морякам продлили арест до 26 апреля. Также суд перенес заседание относительно четырех незаконно задержанных украинских моряков на 16 января.