ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Адвокати оскаржать рішення суду щодо українських моряків

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 03:31
Адвокати оскаржать рішення суду щодо українських моряків
Фото: українські моряки (twitter.com bankomet)

Апеляції суд може розглянути у лютому

Адвокати військовополонених українських моряків оскаржать рішення російського суду про продовження їх арешту. Про це сказав адвокат Микола Полозов, передає РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

За його словами, на подання апеляцій щодо рішення суду адвокати мають три дні, пізніше скарги не приймаються.

"Подача апеляційних скарг, це мінімальна процедура, для того, щоб далі подати індивідуальні скарги по кожному моряку в Європейський суд по правах людини", - пояснив адвокат.

Полозов припустив, що розгляд апеляційних скарг, імовірно, відбудеться в лютому.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до строк арешту 20 українським військовополоненим - 18 морякам та двом співробітникам Служби безпеки України. Термін продовжено до 24 квітня, а трьом пораненим морякам продовжили арешт до 26 квітня. Також суд переніс засідання щодо чотирьох незаконно затриманих українських моряків на 16 січня.

Суд РФ переніс засідання щодо чотирьох українських моряків Суд у РФ продовжив арешт 12 захопленим українським морякам
Новини України морякивійськовівмс Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся