Адвокати оскаржать рішення суду щодо українських моряків

Фото: українські моряки (twitter.com bankomet)

Апеляції суд може розглянути у лютому

Адвокати військовополонених українських моряків оскаржать рішення російського суду про продовження їх арешту. Про це сказав адвокат Микола Полозов, передає РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

За його словами, на подання апеляцій щодо рішення суду адвокати мають три дні, пізніше скарги не приймаються.

"Подача апеляційних скарг, це мінімальна процедура, для того, щоб далі подати індивідуальні скарги по кожному моряку в Європейський суд по правах людини", - пояснив адвокат.

Полозов припустив, що розгляд апеляційних скарг, імовірно, відбудеться в лютому.

Нагадаємо, Лефортовський суд Москви 15 січня продовжив до строк арешту 20 українським військовополоненим - 18 морякам та двом співробітникам Служби безпеки України. Термін продовжено до 24 квітня, а трьом пораненим морякам продовжили арешт до 26 квітня. Також суд переніс засідання щодо чотирьох незаконно затриманих українських моряків на 16 січня.