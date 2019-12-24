Адвокаты обратятся в ЕСПЧ и ООН из-за приговора фигурантам "Хизб ут-Тахрир"

Адвокаты фигурантов первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" намерены обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката Лиля Гемеджи, возможно, жалобы будут подавать и в комитеты ООН, где защитники будут продолжать доказывать невиновность подзащитных и нарушение ряда статей Европейской конвенции.

"Сторона защиты изложила свои аргументы, почему она считает приговор Северо-Кавказского окружного военного суда Ростова-на-Дону незаконным. Всем нашим подзащитным была снижена мера наказания на полгода, что сторона защиты не расценивает как значительное достижение. После получения приговора на руки, адвокаты будут подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", - рассказала Гемеджи.

Также она уточнила, что возможный обмен пленными между Россией и Украиной поможет решить вопрос политических преследований только временно, но не решит проблему глобально.

"Если рассматривать обмен как возможное решение данной проблемы, то для родственников политзаключенных - это было бы большим подспорьем, когда семьи могли бы воссоединиться. Но обмен, к большому сожалению, не решает глобально всей проблемы. И после того, как уволят одних, возможно уголовное преследование других активистов", - отметила Гемеджи.

Напомним, сегодня так называемый "Верховный суд" Российской Федерации в апелляции снизил приговор Северо-Кавказского окружного военного суда всем фигурантам дела "Первой Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир". Как сообщается, пяти фигурантам дела сократили срок заключения на 6 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляции адвокатов двух фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Резы Изетова и Алима Каримова. Они будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года.