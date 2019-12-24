Адвокати звернуться до ЄСПЛ та ООН щодо вироку фігурантам "Хізб ут-Тахрір"

Адвокати фігурантів першої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір" мають намір звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами адвоката Ліля Гемеджі, можливо, скарги будуть подавати і в комітети ООН, де захисники будуть продовжувати доводити невинність підзахисних і порушення ряду статей Європейської конвенції.

"Сторона захисту виклала свої аргументи, чому вона вважає вирок Північно-Кавказького військового окружного суду Ростова-на-Дону незаконним. Всім нашим підзахисним була знижена міра покарання на півроку, що сторона захисту не розцінює як значне досягнення. Після отримання вироку на руки, адвокати будуть подавати скаргу в Європейський суд з прав людини", - розповіла Гемеджі.

Також вона уточнила, що можливий обмін полоненими між Росією і Україною допоможе вирішити питання політичних переслідувань тільки тимчасово, але не вирішить проблему глобально.

"Якщо розглядати обмін як можливе рішення даної проблеми, то для родичів політв’язнів - це було б великою підмогою, коли сім’ї могли б возз’єднатися. Але обмін, на превеликий жаль, не вирішує глобально всієї проблеми. І після того, як звільнять одних, можливе кримінальне переслідування інших активістів", - зазначила Гемеджі.

Нагадаємо, сьогодні так званий "Верховний суд" Російської Федерації в апеляції знизив вирок Північно-Кавказького окружного військового суду всім фігурантам справи "Першої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір". Як повідомляється, п'яти фігурантам справи скоротили термін ув'язнення на 6 місяців.

Як повідомляло РБК-Україна, так званий "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Изетова і Аліма Карімова. Вони будуть перебувати в СІЗО до 15 лютого 2020 року.