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Суд изменил меру пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     24.12.2019 - 14:39
Суд изменил меру пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративное фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Пяти фигурантам дела сократили срок заключения на полгода

Верховный суд Российской Федерации в апелляции снизил приговор Северо-Кавказского окружного военного суда всем фигурантам дела "Первой Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Ґрати".

Как сообщается, пяти фигурантам дела сократили срок заключения на полгода.

"Теймур Абдуллаев приговорен к 16 с половиной годам заключения, Узеир Абдуллаев - к 12 с половиной годам, Рустем Исмаилов - к 13 с половиной, Эмиль Джемаденов и Айдер Салединов - к 11 с половиной годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В свою очередь "Радио Свобода" сообщает, что на заседании суда присутствовали международный наблюдатель из Нидерландов Тиман Каувин, представитель посольства Соединенных Штатов София Будай и международный наблюдатель из Европейского союза Камила Ласкевич.

Также отмечается, что в зале суда и на улице присутствовали около 70 человек. Фигуранты дела участвовали в заседании по видеосвязи: из СИЗО Таганрога и СИЗО-5 Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляции адвокатов двух фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Резы Изетова и Алима Каримова. Они будут находиться в СИЗО до 15 февраля 2020 года.

Кроме того, так называемый "Верховный суд" аннексированного Крыма оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов, Тофик Абдулгазиев и Сеитвели Сейтабдиев останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.

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Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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