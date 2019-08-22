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Адвокаты надеются, что Бекирова переведут под домашний арест после медобследования

Новости » Общество    22.08.2019 - 00:56
Адвокаты надеются, что Бекирова переведут под домашний арест после медобследования
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Соответствующее ходатайство будет представлено на следующем судебном заседании

Адвокаты крымскотатарского активиста Эдема Бекирова заявили, что после медицинского обследования политзаключенному, вероятно, изменят меру пресечения на домашний арест. Об этом Алексей Ладин и Ислям Велиляев заявили "Крым.Реалии".

Защитники политзаключенного надеются, что по результатам медобследования будет предоставлено заключение о невозможности удержания Бекирова в СИЗО.

"Когда мы ходатайствовали перед администрацией СИЗО о проведении повторного медицинского заключения, то приобщили свое, независимое, медицинское заключение. В нем сказано, что в Бекирова болезнь в области неврологии, препятствующея его пребыванию в СИЗО. Мы выражаем осторожный оптимизм, что после очередного обследования, врачи установят правильный диагноз и дадут соответствующее заключение", - рассказал Ладин.

На вопрос о том, как защита расценивает вероятность домашнего ареста для Бекирова, другой адвокат Велиляев ответил, что "положительно".

"Только положительно. Я надеюсь, что с учетом той болезни в области неврологии, которая у него есть, будет принято решение, что он не может находиться в СИЗО. В дальнейшем на первом же судебном заседании защита или прокуратура будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Бекирова на домашний арест", – пояснил адвокат.

Ранее сообщалось, что Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в аннексированом Симферополе. Кроме того, "Верховный суд Республики Крым" отменил решение "Центрального районного суда г.Симферополя" о передаче дела Бекирова в "Красноперекопский суд".

РБК-Украина писало, что "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову до 11 октября.

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Новости Украины КрымполитзаключенныеЭдем Бекиров
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