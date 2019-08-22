ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Адвокати сподіваються, що Бекірова переведуть під домашній арешт після медобстеження

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 00:56
Адвокати сподіваються, що Бекірова переведуть під домашній арешт після медобстеження
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Відповідне клопотання буде подане на наступному судовому засіданні

Адвокати кримськотатарського активіста Едема Бекірова заявили, що після медичного обстеження політв'язню, ймовірно, змінять запобіжний захід на домашній арешт. Про це Олексій Ладін та Іслям Веліляєв заявили "Крим.Реалії".

Захисники політв'язня сподіваються, що за результатами медобстеження буде наданий висновок про неможливість утримання Бекірова в СІЗО.

"Коли ми клопотали перед адміністрацією СІЗО про проведення повторного медичного висновку, то долучили свій, незалежний, медичний висновок. У ньому сказано, що у Бекірова є хвороба в області неврології, що перешкоджає його перебуванню в СІЗО. Ми висловлюємо обережний оптимізм, що після чергового обстеження, лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть відповідний висновок", - розповів Ладін.

На питання про те, як захист розцінює ймовірність домашнього арешту для Бекірова, інший адвокат Веліляєв відповів, що "позитивно".

"Тільки позитивно. Я сподіваюся, що з урахуванням тієї хвороби в області неврології, яка у нього є, буде схвалене рішення, що він не може перебувати в СІЗО. Надалі на першому ж судовому засіданні захист або прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу Бекірова на домашній арешт", – пояснив адвокат.

Раніше повідомлялося, що Бекірова мають доправити на додаткове медичне обстеження в анексованому Сімферополі. Крім того, "Верховний суд Республіки Крим" скасував рішення "Центрального районного суду м.Сімферополя" про передачу справи Бекірова в "Красноперекопський суд".

РБК-Україна писало, що "Верховний суд" Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарській активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.

Адвокат Карпюка підтвердив, що політв'язня перевезли в Москву Українських політв'язнів і моряків звільнять до кінця літа, - "Комерсант"
Новини України КримполитзаключенныеЕдем Бекіров
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся