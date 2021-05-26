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Адвокаты девушки Протасевича не смогли попасть к ней в СИЗО, несмотря на разрешение

Автор: Андрей Василюк

Адвокаты арестованной в Беларуси девушки белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софьи Сапеги не смогли посетить ее в СИЗО. Даже при том, что у правозащитников было на это разрешение.

Об этом изданию "Открытые медиа" сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович.

По его словам, ему и еще одному адвокату подзащитной не удалось сегодня посетить её в СИЗО белорусского КГБ, несмотря на наличие разрешений.

В качестве причины белорусские власти назвали "отсутствие свободных кабинетов" в изоляторе.

"Подана жалоба в Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь на задержание Софьи. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания", - сказал адвокат.

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.

Девушку основателя Nexta Романа Протасевича задержали вместе с ним 23 мая, когда в Минске экстренно посадили самолет. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года "преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси".

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