Адвокати дівчини Протасевича не змогли потрапити до неї в СІЗО, попри дозвіл

Адвокати заарештованої в Білорусі дівчини білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софії Сапеги не змогли відвідати її в СІЗО. Навіть при тому, що у правозахисників був на це дозвіл.

За його словами, йому і ще одному адвокату підзахисної не вдалося сьогодні відвідати її в СІЗО білоруського КДБ, попри наявність дозволів.

В якості причини білоруська влада назвала "відсутність вільних кабінетів" в ізоляторі.

"Подана скарга в центральний апарат Слідчого комітету Республіки Білорусь на затримання Софії. Правовою підставою для скарги стало те, що адвокат не був ознайомлений з документами, що стосуються затримання", - сказав адвокат.