RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Адвокати дівчини Протасевича не змогли потрапити до неї в СІЗО, попри дозвіл

Автор: Андрій Василюк

Адвокати заарештованої в Білорусі дівчини білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софії Сапеги не змогли відвідати її в СІЗО. Навіть при тому, що у правозахисників був на це дозвіл.

Про це виданню "Відкриті медіа" повідомив адвокат Сапеги Олександр Філанович.

За його словами, йому і ще одному адвокату підзахисної не вдалося сьогодні відвідати її в СІЗО білоруського КДБ, попри наявність дозволів.

В якості причини білоруська влада назвала "відсутність вільних кабінетів" в ізоляторі.

"Подана скарга в центральний апарат Слідчого комітету Республіки Білорусь на затримання Софії. Правовою підставою для скарги стало те, що адвокат не був ознайомлений з документами, що стосуються затримання", - сказав адвокат.

25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.

Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року "злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусь