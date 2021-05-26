Адвокати дівчини Протасевича не змогли потрапити до неї в СІЗО, попри дозвіл

Адвокати заарештованої в Білорусі дівчини білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софії Сапеги не змогли відвідати її в СІЗО. Навіть при тому, що у правозахисників був на це дозвіл.
Про це виданню "Відкриті медіа" повідомив адвокат Сапеги Олександр Філанович.
За його словами, йому і ще одному адвокату підзахисної не вдалося сьогодні відвідати її в СІЗО білоруського КДБ, попри наявність дозволів.
В якості причини білоруська влада назвала "відсутність вільних кабінетів" в ізоляторі.
"Подана скарга в центральний апарат Слідчого комітету Республіки Білорусь на затримання Софії. Правовою підставою для скарги стало те, що адвокат не був ознайомлений з документами, що стосуються затримання", - сказав адвокат.
25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, росіянка Софія Сапега, була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.
Дівчину засновника Nexta Романа Протасевича затримали разом з ним 23 травня, коли в Мінську екстрено посадили літак. Її підозрюють у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року "злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".