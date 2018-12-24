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Адвокату Рибіну спалили автомобіль

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 17:26
Адвокату Рибіну спалили автомобіль
Фото: спалений автомобіль Рибіна (facebook.com/valadvocat)

Його автомобіль перебував в підземному паркінгу, там же його й підпалили

Адвокату Валентину Рибіну, який захищав інтереси харківських екс-"беркутівців", а також обвинуваченого у війні на Донбасі на боці бойовиків бразильця Рафаеля Лусваргі, спалили автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на канал 112.

Повідомляється, що його автомобіль перебував в підземному паркінгу, там же його й підпалили. На місці НП працювали пожежники.

 

Черти!

Опубліковано Валентином Рыбиним Понеділок, 24 грудня 2018 р.

Як відомо, Рибін захищає підозрюваного у плануванні теракту проти перших осіб держави Володимира Рубана, обвинуваченого в державній зраді колишнього перекладача прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, обвинуваченого в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичній організації на Донбасі громадянина Бразилії Рафаеля Маркуса Лусваргі.

Нагадаємо, 18 жовтня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив на 60 діб до 12 грудня строк арешту громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі в терористичній організації і незаконних збройних формуваннях. 

Зазначимо, що 4 травня 2018 року праворадикали з організації С14 затримали бразильця в Києві і привели в СБУ. За даними організації, Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

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