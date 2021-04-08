Для адвокатов, которые передавали взятки судьям ОАСК, просят арест или 84 млн гривен залога
Адвокатам, которые планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева, вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуроры настаивают на аресте подозреваемых с альтернативой залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно.
Указанные ходатайства направлены в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения.
Подозреваемых обвиняют в подстрекательстве к даче взятки в сумме 100 тыс. долларов за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.
Напомним, адвокатов разоблачили 6 апреля 2021 года. Во время обысков обнаружили предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, денежные средства в сумме более 3,7 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.
РБК-Украина писало, что НАБУ четыре часа проводило обыски в Окружном админсуде в деле родственника Вовка.
Ранее сообщалось о том, что антикоррупционные органы завершили расследование в отношении Вовка и других судей ОАСК, которых подозревают в злоупотреблениях и попытке захвата власти.