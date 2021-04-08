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Для адвокатов, которые передавали взятки судьям ОАСК, просят арест или 84 млн гривен залога

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 15:11
Для адвокатов, которые передавали взятки судьям ОАСК, просят арест или 84 млн гривен залога Фото: судить адвокатов, которые передавали взятки в ОАСК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Адвокатам, которые планировали передать взятку судьям Окружного административного суда Киева, вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуроры настаивают на аресте подозреваемых с альтернативой залога в размере 70 млн гривен и 14 млн гривен соответственно.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Указанные ходатайства направлены в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения.

Подозреваемых обвиняют в подстрекательстве к даче взятки в сумме 100 тыс. долларов за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде Киева.

Напомним, адвокатов разоблачили 6 апреля 2021 года. Во время обысков обнаружили предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, денежные средства в сумме более 3,7 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

РБК-Украина писало, что НАБУ четыре часа проводило обыски в Окружном админсуде в деле родственника Вовка.

Ранее сообщалось о том, что антикоррупционные органы завершили расследование в отношении Вовка и других судей ОАСК, которых подозревают в злоупотреблениях и попытке захвата власти.

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