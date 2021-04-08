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Для адвокатів, які передавали хабарі суддям ОАСК, просять арешт або 84 млн гривень застави

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 15:11
Для адвокатів, які передавали хабарі суддям ОАСК, просять арешт або 84 млн гривень застави Фото: судитимуть адвокатів, які передавали хабарі в ОАСК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Адвокатам, які планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва, вручили клопотання про обрання запобіжних заходів. Прокурори наполягають на арешті підозрюваних з альтернативою застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно.

Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Указані клопотання скеровані до Вищого антикорупційного суду для розгляду.

Підозрюваних звинувачують у підбурюванні до надання хабаря у сумі 100 тис. доларів за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді Києва.

Нагадаємо, адвокатів викрили 6 квітня 2021 року. Під час обшуків виявили предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, грошові кошти у сумі понад 3,7 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

РБК-Україна писало, що НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка.

Раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.

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