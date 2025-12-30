Адвоката Коломойського спіймали на хабарництві, - джерела

У СБУ не називають ім'я фігуранта, але, за інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Сергія Стецюка - помічника та адвоката олігарха Ігоря Коломойського. Йому вже обирають запобіжний захід.

За даними правоохоронців, адвокат вимагав від керівництва однієї з київських компаній 100 тисяч доларів. В обмін на цю суму він обіцяв сприяння у "врегулюванні" податкових питань, які, за його твердженням, нібито були в бухгалтерській звітності підприємства.

Адвокат запевняв підприємців, що володіє інсайдерською інформацією від контролюючих органів, і заявляв: у разі відмови від виплати їм доведеться сплатити до державного бюджету майже 1 млрд гривень штрафних санкцій. Для цього він систематично чинив тиск на потерпілих, вдаючись до маніпуляцій і психологічного впливу.

Після того як бізнесмени погодилися передати готівку, фігурант залучив свого знайомого як посередника для отримання грошей. Правоохоронні органи поетапно задокументували протиправні дії та провели обшуки за місцями перебування учасників схеми.

На підставі зібраних матеріалів адвокату та його спільнику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство та пособництво в шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.