Адвоката Коломойского поймали на взяточничестве, - источники

СБУ и полиция разоблачили в Киеве адвоката, который требовал взятки за "помощь в решении налоговых вопросов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
В СБУ не называют имя фигуранта, но, по информации источников РБК-Украина, речь о Сергее Стецюке - помощнике и адвокате олигарха Игоря Коломойского. Ему уже избирают меру пресечения.
По данным правоохранителей, адвокат требовал от руководства одной из киевских компаний 100 тысяч долларов. В обмен на эту сумму он обещал содействие в "урегулировании" налоговых вопросов, которые, по его утверждению, якобы имелись в бухгалтерской отчетности предприятия.
Адвокат уверял предпринимателей, что располагает инсайдерской информацией от контролирующих органов, и заявлял: в случае отказа от выплаты им придется уплатить в государственный бюджет почти 1 млрд гривен штрафных санкций. Для этого он систематически оказывал давление на потерпевших, прибегая к манипуляциям и психологическому воздействию.
После того как бизнесмены согласились передать наличные, фигурант привлек своего знакомого в качестве посредника для получения денег. Правоохранительные органы поэтапно задокументировали противоправные действия и провели обыски по местам пребывания участников схемы.
На основании собранных материалов адвокату и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество и пособничество в мошенничестве, совершенные в особо крупных размерах в условиях военного положения.
Сергей Стецюк - юрист, участвующий в ряде судебных дел, связанных с Игорем Коломойским.
Помимо юридической практики, Сергей Стецюк занимает должность почетного консула Республики Молдова в Днепре. В этом статусе он курирует вопросы экономической дипломатии и содействует развитию культурных связей между государствами.
К слову, ранее Высокий суд Англии постановил, что бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны выплатить банку более 3 млрд долларов.