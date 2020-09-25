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Адвоката Колесниковой выпустили из минского СИЗО

Минск, Пятница 25 сентября 2020 20:48
Адвоката Колесниковой выпустили из минского СИЗО
Фото: Людмила Казак (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Адвоката белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмилу Казак освободили из следственного изолятора на Окрестина в Минске. Сегодня состоялся суд по делу в отношении Казак.

Об этом сообщают издания TUT.by и Belsat.

Суд признал Казак виновной в якобы участии в несанкционированных массовых мероприятиях, а также в якобы неповиновении требованиям сотрудников милиции.

Судья Александр Руденко присудил ей штраф в размере 675 белорусских рублей.

Сейчас она находится на свободе.

Напомним, вчера коллега Казак сообщил о ее пропаже. У адвокатки было запланировано судебное заседание, но она на него не явилась. Муж Казак планировал обратиться в милицию с заявлением об ее исчезновении.

Позже пресс-секретарь милиции Минска заявила о задержании Казак за якобы административные правонарушения.

Добавим, в начале сентября белорусская милиция задержала адвоката и члена координационного совета Максима Знака.

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