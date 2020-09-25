Адвокатку Колеснікової випустили з мінського СІЗО

Адвоката білоруської опозиціонерки Марії Колеснікової Людмилу Казак звільнили зі слідчого ізолятора на Окрестіна у Мінську. Сьогодні відбувся суд у справі щодо Казак.
Про це повідомляють видання TUT.by та Belsat.
Суд визнав Казак винною в нібито участі в несанкціонованих масових заходах, а також у нібито непокорі вимогам співробітників міліції.
Суддя Олександр Руденко присудив їй штраф у розмірі 675 білоруських рублів.
Зараз вона перебуває на волі.
Нагадаємо, вчора колега Казак повідомив про її зникнення. У адвокатки було заплановане судове засідання, але вона на нього не з'явилася. Чоловік Казак планував звернутися у міліцію з заявою про її зникнення.
Пізніше речниця міліції Мінська заявила про затримання Казак за нібито адміністративні правопорушення.
Додамо, на початку вересня білоруська міліція затримала адвоката та члена координаційної ради Максима Знака.