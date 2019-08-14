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Адвокат заявил об ухудшении здоровья Бекирова

Новости » Общество    14.08.2019 - 01:36
Адвокат заявил об ухудшении здоровья Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Политзаключенный не может встать с койки

Адвокат Алексей Ладин не смог 13 августа посетить в СИЗО своего подзащитного политзаключенного Эдема Бекирова. Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Отмечается, что причиной этому стало резкое ухудшение здоровья Бекирова, а именно - защемление нерва в позвоночнике, из-за чего он не может встать с койки.

"В этот раз приступ вызван тем, что его свозили в "комфортных" условиях автозака в "Верховный суд" Крыма на профанацию продления Стражи. Если это не пытки, то что тогда пытки?" - заявил адвокат.

Кроме того, дочь политзаключенного Элеонора Бекирова также уверена, что ухудшение здоровья спровоцировано последним заседанием суда, когда он долгий промежуток времени был лишён воды, а также необходимых для его состояния здоровья условий.

"Я боюсь даже представить, что произойдет если его повезут в таких условиях в Красноперекопский район Крыма. Это около двух часов пути! Мы, в срочном порядке передали ему обезболивающие препараты. Но это лишь ситуативное решение проблемы", - сказала дочь Бекирова.

Адвокат заявил об ухудшении здоровья Бекирова

Ранее "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 июля адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО.

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