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Адвокат заявив про погіршення здоров'я Бекірова

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 01:36
Адвокат заявив про погіршення здоров'я Бекірова
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Політв'язень не може встати з ліжка

Адвокат Олексій Ладін не зміг 13 серпня відвідати в СІЗО свого підзахисного політв'язня Едема Бекірова. Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Наголошується, що причиною цього стало різке погіршення здоров'я Бекірова, а саме - защемлення нерва в хребті, через що він не може встати з ліжка.

"На цей раз напад викликаний тим, що його звозили в "комфортних" умовах автозаку в "Верховний суд" Криму на профанацію продовження Варти. Якщо це не тортури, то що тоді тортури?" - заявив адвокат.

Крім того, дочка політв'язня Елеонора Бекірова також впевнена, що погіршення здоров'я спровоковано останнім засіданням суду, коли він довгий проміжок часу був позбавлений води, а також необхідних для його стану здоров'я умов.

"Я боюся навіть уявити, що станеться якщо його повезуть в таких умовах у Красноперекопський район Криму. Це близько двох годин шляху! Ми, в терміновому порядку передали йому знеболюючі препарати. Але це лише ситуативне рішення проблеми", - сказала дочка Бекірова.

Адвокат заявив про погіршення здоров'я Бекірова

Раніше "Верховний суд Криму продовжив запобіжний захід кримськотатарському активісту Едему Бекірову до 11 жовтня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 22 липня адвокат Олексій Ладин повідомив про чергове погіршення стану здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого незаконно утримують у Сімферопольському СІЗО.

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