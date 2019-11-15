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Адвокат требует провести медобследование фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     15.11.2019 - 15:36
Адвокат требует провести медобследование фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Адвокат заявляет, что в Омерова тяжелое заболевание

Адвокат Константин Рустемов заявил, что фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Энвер Омеров нуждается в медицинском обследовании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Защитник сообщил, что Омеров не может находиться в СИЗО из-за "тяжелого заболевания", однако эти сведения судом во внимание не принимаются.

"Со своей стороны я подал ходатайство в адрес следователя, чтобы было проведено соответствующее медобследование. Если это ходатайство будет удовлетворено следователем, то тогда проведут медобследование и по заключению будет решаться вопрос, может ли Энвер Омеров находиться в СИЗО или не может", - сообщил адвокат.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что здоровье украинских политзаключенных Джемиль Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова находится в плохом состоянии, им нужна медицинская помощь.

РБК-Украина писало, что адвокат заявила о нарушение религиозных прав фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Адвокат Эмине Авамилева заявила, что фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Рустему Шейхалиеву и Энверу Омерову в СИЗО Симферополя не передают Коран.

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Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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