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Адвокат вимагає провести медобстеження фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     20.11.2019 - 15:01
Адвокат вимагає провести медобстеження фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Адвокат подав адміністративний позов

У Криму адвокат Ріфат Яхін подав позов до Сімферопольського СІЗО через те, що адміністрація ігнорує медичний огляд фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що захисник подав адміністративний позов про визнання незаконною бездіяльності, пов'язаної з ухиленням від проведення медичного огляду Гафарова, а також нерозгляду начальником СІЗО заяви про його проведення.

Він додав, що 19 листопада адміністративний позов зареєстрований канцелярією російського Залізничного районного суду Сімферополя.

Раніше повідомлялося, що адвокат Костянтин Рустемов заявив, що фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Енвер Омеров потребує медичного обстеження. Якщо це клопотання слідчим буде задоволено, то тоді проведеться медобстеження і за висновком вирішуватиметься питання, чи може Енвер Омеров перебувати в СІЗО або не може.

РБК-Україна писало, що у фігуранта другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва вилучили медичні препарати перед етапування в Ростов-на-Дону, де проходить суд над активістами.

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