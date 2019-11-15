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Адвокат вимагає провести медобстеження фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство     15.11.2019 - 15:36
Адвокат вимагає провести медобстеження фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Адвокат заявляє, що у Омерова важке захворювання

Адвокат Костянтин Рустемов заявив, що фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Енвер Омеров потребує медичного обстеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Захисник повідомив, що Омеров не може перебувати в СІЗО через "важке захворювання", однак ці відомості судом до уваги не приймаються.

"Зі свого боку я подав клопотання на адресу слідчого, щоб було проведено відповідне медобстеження. Якщо це клопотання слідчим буде задоволено, то тоді проведеться медобстеження і за висновком вирішуватиметься питання, чи може Енвер Омеров перебувати в СІЗО або не може", - повідомив адвокат.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що здоров'я українських політв'язнів Джеміль Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Янікова перебуває в поганому стані, їм потрібна медична допомога.

РБК-Україна писало, що адвокат заявила про порушення релігійних прав фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Адвокат Еміне Авамілєва заявила, що фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Рустему Шейхалієву і Енверу Омерову в СІЗО Сімферополя не передають Коран.

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