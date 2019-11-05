Адвокат Трампа встречался с прокурором по делу Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани признался, что встречался с украинским прокурором Константином Куликом для обсуждения обвинения против Хантера Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Издание сообщает, что Украина решила уволить Кулика за то, что он не пришел на переаттестацию в ГПУ. Его увольнение произойдет до 31 декабря, если не раньше, пишет издание.

партнер личного адвоката американского президента Лев Парнас готов дать показания комитетам Палаты представителей, проводящими расследования в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу.

Также РБК-Украина сообщало, что в Белом доме США не видят оснований для импичмента Дональда Трампа. По словам администрации президента США, просьба Трампа возобновить расследование в отношении Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.