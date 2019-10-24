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Прокурор Кулик не пришел на переаттестацию

Новости » Политика    24.10.2019 - 15:48
Прокурор Кулик не пришел на переаттестацию
Фото: Константин Кулик (nabu.gov.ua)

Кулик не явился на тестирование

Украинский прокурор Константин Кулик не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора. Об этом сообщил член кадровой комиссии Александр Леменов в Facebook.

Прокурор был в списках на прохождение теста, но не явился. Леменов отметил, что Кулик имеет еще время для того, чтобы принести справку об уважительной причине прогула, если справки не будет, то Кулика уволят.

Напомним, ранее прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик заявил, что в расследование дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмену Сергею Курченко лично вмешивались пятый президент Петр Порошенко, а также замглавы Администрации Алексей Филатов.

После этого Порошенко обвинил прокурора Константина Кулика в измене присяге и закону Украины, а также работе на олигарха Игоря Коломойского.

Кроме того, недавнее издание The New York Times писало, что за ситуацией с возможными коррупционными нарушениями сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине стоит скандальный прокурор Константин Кулик. Издание писало, что именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политической напряженности в США и дела о импичменте действующего президента Дональда Трампа.

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