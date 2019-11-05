Адвокат Трампа зустрічався з прокурором у справі Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зізнався, що зустрічався з українським прокурором Костянтином Куліком для обговорення звинувачення проти Хантера Байдена. Про це повідомляє Reuters.

Видання повідомляє, що Україна вирішила звільнити Куліка за те, що він не прийшов на переатестацію в ГПУ. Його звільнення відбудеться до 31 грудня, якщо не раніше, пише видання.

партнер особистого адвоката американського президента Лев Парнас готовий дати свідчення комітетів Палати представників, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Білому домі США не бачать підстав для імпічменту Дональда Трампа. За словами адміністрації президента США, прохання Трампа відновити розслідування щодо Байдена не є правопорушенням і підставою для імпічменту.